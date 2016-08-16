Kars'ta ve Şırnak'ta çatışma; 6 asker yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde askeri üsse saldıran PKK'lılarla ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Öte yandan, Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK'lıların yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri konvoyun geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 20. 00 sıralarında PKK'lılar Kağızman ilçesinde bulunan askeri üsse roketatar ve ağır makineli silahlarla saldırıda bulundu. Askerlerin hemen karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Silopi’de askeri konvoyun geçişi sırasında patlama

Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK'lıların yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri konvoyun geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında, Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri konvoyda bulunan zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 3 asker yaralandı. Ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede operasyon başlatıldı.