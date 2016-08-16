T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kars'ta ve Şırnak'ta çatışma; 6 asker yaralı

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı

16 Ağustos 2016 00:36

Kars'ın Kağızman ilçesinde askeri üsse saldıran PKK'lılarla ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Öte yandan, Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK'lıların yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri konvoyun geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 20. 00 sıralarında PKK'lılar Kağızman ilçesinde bulunan askeri üsse roketatar ve ağır makineli silahlarla saldırıda bulundu. Askerlerin hemen karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

 

Silopi’de askeri konvoyun geçişi sırasında patlama

 

Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK'lıların yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri konvoyun geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında, Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri konvoyda bulunan zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 3 asker yaralandı. Ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

Bölgede operasyon başlatıldı.

ETİKETLER

şırnakkarskağızman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24