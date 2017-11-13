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Kars'ta traktör ile TIR çarpıştı

Aynı aileden 9 kişi yaralandı

13 Kasım 2017 05:26

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, traktör ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9'u aynı aileden 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum istikametine giden Veysel Onur yönetimindeki TIR, Sarıkamış-Erzurum Karayolu Keklik deresi mevkisinde, Ramazan Apar idaresindeki odun yüklü traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler Onur ile Apar'ın yanı sıra traktör römorkundaki Şefika, Arzu, Meltem, İsmail, Yakup, Medeni, Gökmen ve Yusuf Apar yaralandı. Yaralılar, Sarıkamış Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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