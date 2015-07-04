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Kars’ta trafik kazası, 7’si çocuk 16 yaralı

Çarpmanın etkisiyle iki minibüste bulunan çoğu çocuk ve kadın 16 yaralı sağa-sola savruldu

04 Temmuz 2015 22:23

Kars’ta havalimanı kavşağında iki minibüsün çarpışması sonucu sağa-sola savrulan 7'si çocuk 16 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kars-Erzurum karayolu üzerindeki kavşaktaki kaza bu sabah meydana geldi. Ali Gaffar Okkan Bulvarı üzerinden Kars Havalimanı'na giden Dursun Karslı yönetimindeki 36 M 0260 plakalı yolcu minibüsü ile Ankara’dan Kars’a akraba ziyaretine gelen Mehmet Demir yönetimindeki 06 DF 4269 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki minibüste bulunan çoğu çocuk ve kadın 16 yaralı sağa-sola savruldu.

Yolcuların  minibüslerde sıkıştığı kaza ardından adeta can pazarı yaşandı. Minibüsünde sıkışan sürücü Dursun Karslı ve yanındaki yolcu AFAD ile itfaiyenin çabaları sonucu kurtarıldı. Kazada yaralanan 7'si çocuk 16 kişi, ambulanslarla Harakani Devlet ile Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanelerine nakledildi. Ankara’dan Kars’a yakınlarını ziyarete geldiklerini belirten sürücüsü Mehmet Demir, "Kavşakta Kars plakalı minibüs, kırmızı ışıkta geçtiği için bize çarptı" dedi.

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