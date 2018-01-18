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Kars'ta şehit yakınlarıyla gazilere 'Devlet Övünç Madalyası'

KARS, (DHA) - KARS'ta, 3 şehit yakını ile 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan 1 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası' verildi

18 Ocak 2018 19:57

KARS, (DHA) - KARS\'ta, 3 şehit yakını ile 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan 1 gaziye \'Devlet Övünç Madalyası\' verildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'nün konferans salonunda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nce düzenlenen törene Kars Valisi Rahmi Doğan, 14\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü vekili Mustafa Demir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Acay, il protokolü, şehit yakınları ve gazilerle çok sayıda Karslı katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program, şehitlerin ve gazilerin hayatını anlatan sinevizyon gösterimiyle devam etti. Şehit ailelerinin gözyaşlarına hakim olmadığı programda Vali Doğan, konuşma yaptı. Doğan, \"\'Vatan savunması, bayrak inmesin, ezan dinmesin\' sloganıyla yola çıkan yiğitler, bu toprak için bu millet için canlarını seve seve feda ettiler. Gözlerini kırpmadan bu mücadeleye giriştiler ve şehitlik mertebesine ulaştılar\" dedi. 
Türkiye’nin Afrin konusundaki kararıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Doğan, “Bu milletin evlatları, bu topraklar için yetişiyor ve bu toprakların ilelebet vatan olabilmesi için canlarını seve seve veriyorlar. Bugünlerde yine ülkemizin güney sınırlarında birtakım karışıklıklar, birtakım düzensizlikler ve ülkemize yönelik birtakım planlar, birtakım mekanizmalar çalışmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin ordusu, bu milletin çocukları bir harekata hazırlanıyorlar. Yiğit evlatlarımıza, çocuklarımıza Allah\'tan yardım diliyorum\" diye konuştu. 
Konuşmaların ardından Kars Valisi Doğan, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Yekebağcı, şehit polis memuru Engin Yılmaz, şehit polis memuru Musa Yüce\'nin ailelerine ve 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara\'da yaralanan gazi Fazil Boztaş\'a \'Devlet Övünç Madalyası\'nı verdi.

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