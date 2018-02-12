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Kars'ta kar yağışı, ziyaretçileri sevindirdi

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürürken, farklı şehirlerden ziyarete gelenleri de mutlu etti

12 Şubat 2018 13:06

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürürken, farklı şehirlerden ziyarete gelenleri de mutlu etti.
Kars’ta akşam saatlerinde aniden bastıran ve dakikalar içerisinde kenti yeniden beyaza bürüyen kar yağışı, ziyaret içing elenleri sevindirdi. İzmir\'den 28 kişilik grup halinde Kars\'a gelen Dokuz Eylül Dağcılık ekibi, kar yağışı altında tarihi mekanları gezdi. Atatürk heykeli önünde Türk bayrağı açarak kar yağışı altında İzmir Marşı okuyan grup adına konuşma yapan Ragıp Özkan, Kars\'ı çok beğendiğini ve kar yağışı altında kenti gezmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Dağcı oldukları için kar yağışına alışık olduklarını ve bu yıl hiç kar görmediklerini de belirten Özkan, Kars’ta oldukları için şanslı olduklarını ifade etti.
İlerleyen saatlerde etkisini iyice artıran yoğun kar yağışı hayatı da olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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