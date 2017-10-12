Kars'ta Kafkas dansları rüzgarı

KARS, (DHA)- KARS\'ta bu yıl ilki düzenlenen, \'Kafkasya Halk Kültürü Kongresi\' kapsamında düzenlenen Gürcistan halk oyunları gösterisi beğenildi. İran\'ın Tebriz kentinden gelen, ünlü sanatçıların yer aldığı \'Dalga Grubu\'nun konseri de halkı coşturdu.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu’ndaki konsere Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sami Özcan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Kongre Başkanı Prof.Dr. Rafig İmrani, Düzenleme Kurulu Başkanı Yard.Doç.Dr. Yavuz Selim Kafkasyalı, Yürütme Kurulu Başkanı Doç.Dr. İlkin Guliyev, akademik personel, öğrenciler katıldı. Kongre Başkanı Prof.Dr. Rafig İmrani, Kafkaslar\'da Türk kültürünün önemini ortaya çıkarmak istediklerini söyledi. Prof.Dr. İmrani, şöyle dedi:

\"Türkiye, ekonomik ve kültürel alanda büyük bir ülke. İster Azerbaycan’da ister Gürcistan’da ister bugünkü Ermenistan’da, çünkü önceden biz biliyorduk ki Ermenistan’ın nüfusunun yüzde 80’i Türk’tü ama son 50-60 yılda orada bir Türk bile yaşamıyor. Buna bakmayarak Ermenistan’ın kültürü tam olarak yüzde 100 Türk kültürü temelinde kurulmuştur. Bizim bu kongrede bunların hepsi açıklandı. Hem tarihsel bakımdan hem çağdaş dönemde bulunün kültürler ve bunların etkisinin hepsi öğrenildi.\"

Konuşmadan sonra kongrede emeği geçenlere ve sanatçı gruplarının liderlerine Rektör Prof.Dr. Sami Özcan tarafından plaketleri ve çiçek verildi.

\'DALGA\' KARS’TA

İran’ın başarılı müzik gruplarından biri olan \'Dalga\'nın gözetmeni Cengiz Mehdipur yönetimindeki \'İran Mozikleri\' konseri ilgiyle izlendi. Yaklaşık 1.5 saat süren konseri, salonu tıka basa dolduran katılımcılar dikkatle izledi. 1990 yılında Mehdipur’un yönetimi altında faaliyetlerini başlatan \'Dalga Müzik Grubu\', 1990’lı yıllarda İran’ın farklı bölgelerinde verdiği konserler aracılığıyla en başarılı müzik gruplarından biri olmayı başardı. İsfahan, Kiş, Hemedan, Kirman, Tahran ve Tebriz gibi şehirlerin yanı sıra bu grup, Türkiye, kanada, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Japonya, Çin, Azerbaycan ve İspanya’da da sahneye çıktı. Kars\'taki \'Dalga\' konseri Cengiz Mehdipur’un saz dinletisiyle sona erdi.

Program sonunda Gürcistan Halk Oyunları sahneye çıktı. Gürcistan’ın profesyonel ekibinin hareketli ve renkli dansları beğenildi.

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