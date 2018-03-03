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Kars'ta iki aile çatıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

KAÇAN 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI Kars'ta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında kent merkezinde çıkan silahlı çatışmaya karışan 9 kişi, polis tarafından yakalandı

03 Mart 2018 19:36

KAÇAN 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kars\'ta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında kent merkezinde çıkan silahlı çatışmaya karışan 9 kişi, polis tarafından yakalandı. Bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kavgaya, bir hafta önce meydana gelen tartışmanın neden olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguya alındığı belirtildi. Olayda yaralanan S.Ç., R.Ç., N.Ç., U.Ç., O.Ç., Ç.K. ve Ö.M.\'nin hastanedeki tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

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