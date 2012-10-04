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Yaşam

Kars'ta doğalgaz boru hattında patlama

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yağbasan ve Çatak köyleri arasından geçen doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi

04 Ekim 2012 11:06

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Şahdeniz doğalgaz boru hattında bir patlama meydana geldi. Ormanlık alanda gerçekleşen patlama sonrası hattaki gaz güvenlik amacıyla kesildi.

Sarıkamış Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Şahdeniz doğalgaz boru hattında patlama meydana geldiğini belirterek, ''Patlamanın olduğu bölge ormanlık alan. Umarız herhangi bir yangına sebebiyet vermeden olay atlatılır. Patlamanın hangi nedenle meydana geldiği henüz bilinmiyor'' dedi.

Kaymakam Ermiş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Yağbasan ve Çatak köyleri arasında ormanlık alandan geçen Şahdeniz boru hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın yaşandığı bölgede gaz çıkışı olduğunu belirten Ermiş, şunları kaydetti:

''Şehirde bu gaz çıkışını duymak mümkün, ama herhangi bir yangın oluşmadı. Patlamanın olduğu bölge ormanlık alan. Umarız herhangi bir yangına sebebiyet vermeden olay atlatılır. Patlamanın hangi nedenle meydana geldiği henüz bilinmiyor.

Yağbasan ve Çatak köyleri arasında bir yer. Şu an gaz çıkışı var. Olay anında BOTAŞ'a bildirildi. Boru hattındaki gaz kesildi. Yalnız boru hatları arasında yaklaşık bir 30 kilometrelik mesafe olduğu için şu an borulardaki gazın çıkışı devam ediyor.

Yani herhangi bir orman yangını yok. Tabi bizim burada Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, jandarma ve emniyet güçlerimiz hazır bir şekilde, olaya müdahale edebilecek şekilde kriz merkezi oluşturuldu. Bu çerçevede olayı değerlendiriyoruz.''

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