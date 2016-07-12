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Yaşam

Kars'ta ayı saldırısı, aynı aileden 2 kişi öldü

Tatil için gittikleri ilçenin dağlık bölgesinde gezerken ayı saldırısına uğrayan aileyi gören çobanlar, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi

12 Temmuz 2016 13:07

Kars'ın Selim ilçesinde gezintiye çıkan aile, dağlık alanda ayının saldırısına uğradı. Kayalıklardan düşen 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Ramazan Bayramı tatili için İzmir'den Kars'ın Selim ilçesine gelen ailenin bazı fertleri, Eski Geçit köyünde gezmeye gitti. Yaylada gezinti yapan 3 kadın 1 çocuk, Düzkaya mevkisindeki yüksek kayalıklarda ayı saldırısına uğradı. Ayının saldırısından kaçan Devran Erdem ve Selma Güneş kayalıklardan düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Cansu Ekinci ile Sevgi Erdem de kayalıklarda mahsur kaldı. Olayı gören çobanlar durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis Sağlık ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Yapılan çalışmalarda Devran Erdem ve Selma Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kayalıklarda mahsur kalan Cansu Ekinci ve Sevgi Erdem ise kurtarıldı.

Devran Erdem ile Selma Güneş'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Selim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı Cansu Ekinci ile Sevgi Erdem ise Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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