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KARS'TA "KCK" SORUŞTURMASI KARS (A.A)

07 Aralık 2010 12:40

-KARS'TA "KCK" SORUŞTURMASI KARS (A.A) - 07.12.2010 - Kars'ta, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir belde belediye başkanının evinde ve makamında arama yapılıyor. Alınan bilgiye göre, jandarma ve polis ekipleri, Digor ilçesine bağlı bir belde belediye başkanı A.E'nin, makamında ve il merkezindeki evinde, KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla arama başlattı.  Geniş güvenlik önlemleri altında devam eden aramaya, İl Jandarma Komutanı Albay Muhittin Yoran ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de katıldı. Bu arada, bir grup BDP'li, A.E'nin arama yapılan evinin önünde toplandı. Partililer, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen olay yerinde beklemeyi sürdürüyor.

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