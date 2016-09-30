Kars'ta 1. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen Kars Çayı'nın ıslah edilmesi çalışmaları sırasında iki tane 1.Dünya Savaşı'ndan kalma top güllesi bulundu. DSİ'ye ait iş makinesiyle yapılan çalışmalarda yuvarlak bir cisim olduğunu görüldü. Bunun üzerine durum Emniyet ve Müze Müdürlüğü'ne bildirildi.

Habertürk’te yer alan habere göre, bölgeye Kars Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha uzmanları ile Müze Müdürlüğü'nde uzmanlar geldi. Yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki cismin tarihi top güllesi olduğunu belirledi.

Müze Müdürlüğü'nde görevli uzman Ünver Solaklıoğlu, top güllesinin 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığını söyledi.

Ünver Solaklıoğlu, "Bize DSİ'den bir otelin yanında iki tane top güllesi olduğu bildirildi. Bunun üzerine olay yerine geldik. Ve yaptığımız incelemede bu güllelerin 1. Dünya Savaşı'na ait olduğu anlaşıldı" dedi.

Yapılan incelemenin ardında 1.Dünya Savaşı'na ait olduğu belirlenen top gülleleri uzmanlar tarafından araca konularak Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.