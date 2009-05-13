Karşıyaka'ya prim dopingi

Karşıyaka yönetimi, İzmir'deki Boluspor galibiyetinin 10'ar bin liralık priminden kalan 6'şar bin lirayı banka hesaplarına yatırarak futbolculara moral dopingi yaptı.



Ç.Rize deplasmanı öncesi patlak veren prim krizi nedeniyle Karadeniz seferine bir gün rötarlı çıkan oyunculara verdikleri sözü tuttuklarını belirten Futbol Şube Sorumlusu Tayfun Yelkenbiçer, "Paranın 30 bin liralık bölümünü taraftarlarımız topladı, kalanını ise biz bulduk. Süper Lig'e yükselmemiz halinde futbolculara forma giydikleri her maç için 2 bin lira ödeyeceğiz. Bu rakamı daha önce bin lira olarak açıklamıştık'' dedi. Sakatlığı geçen Eser'in yarınki Boluspor maçında forma giyebileceğini belirten teknik direktör Reha Kapsal, "Tüm ekibim şampiyonluğa inanıp kenetlendi. Boluspor maçıyla yatıp Boluspor maçıyla kalkıyoruz. Finale adını yazdıran taraf olacağız'' diye konuştu.

