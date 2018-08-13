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Spor

Karşıyaka'ya İskender'den alkış

İZMİR, (DHA) TFF 3

13 Ağustos 2018 18:34

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta yer alacağı sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Karşıyaka\'da teknik direktör Ufuk İskender, takımının performansını övdü.
İzmir\'deki ilk etapta oynadığı hazırlık maçlarında tutuk bir görüntü ortaya koyduktan sonra Afyon\'daki özel sınavlarda iyi performans sergileyen Kaf-Kaf\'ta İskender, \"Kampımız çok iyi geçiyor. Bilimsel ve bilinçli çalışıyoruz. Armasını seven, ahlaklı futbolcularımız var. Takım birlikteliğini iyi sağladık. İnşallah buradaki çalışmalarımız lige yansıyacak\" dedi.

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