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Spor

Karşıyaka'nın kozu taraftarı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2

02 Eylül 2017 17:09

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'taki ilk maçında deplasmanda Sakaryaspor\'la 0-0 berabere kalan Karşıyaka, evinde Silivrispor\'la oynayacağı karşılaşma öncesi taraftar gücüne güveniyor. Bandırmaspor\'a 3-1 yenilen ligin yeni ekibi Silivrispor\'u mağlup ederek galibiyetle tanışmayı planlayan Kaf-Kaf, iç sahadaki başarılı çizgisini sürdürmeyi hedefliyor. Geçen sezon taraftarının önünde 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Karşıyaka, toplam 54 puanın 35\'ini İzmir\'de topladı.

Yeşil-kırmızılılar, geçen sezon Teknik Direktör Atilla Güneş yönetiminde iç sahada çıktığı 5 karşılaşmanın tümünü kazandı. Karşıyaka bu periyotta, Kırklarelispor ve Eyüpspor\'u 2-1, Gümüşhanespor\'u 3-0, Niğde Belediyespor\'u 5-0, 1461 Trabzon\'u ise 7-3 mağlup etti. Taraftarın önünde yenilgi yüzü görmeyen Atilla Güneş\'in takımı, kendi sahasındaki son 5 karşılaşmada 19 kez rakip fileleri sarsıp, kalesinde 5 gol gördü. Yönetim, taraftarların Silivri maçında tribünü doldurmasını istedi.

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