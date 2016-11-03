Karşıyakalı futbolcular boykotta!

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta altyapı patentli gençlerinin ağırlıkta olduğu bir kadroyla zirve mücadelesi veren Karşıyaka, cumartesi günü deplasmanda lider Gümüşhanespor'la oynanacak kritik maç öncesi boykot kriziyle sarsıldı.

Futbolcuların geçen hafta verilen ödeme sözünün tutulmaması, son 5 dakikada attıkları 2 golle 1 puan aldıkları İnegölspor maçından sonra hiçbir yöneticinin antrenmanlara gelmemesi üzerine eylem kararı aldığı öğrenildi.



Son olarak çarşamba gününe kadar ödeme sözü alan ve dün akşama kadar para bekleyen yeşil kırmızılılar, yöneticilere ulaşamayınca ortak tavır takınarak Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde sabah saat 10.30’da yapılması gereken antrenmana katılmadı.



Karşıyaka, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Gümüşhane müsabakasına son antrenmanı yapmadan gidecek. Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, geçen hafta yurtdışına gittiği için primlerin sarkacağı bildirilmişti.