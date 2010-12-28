-KARŞIYAKALI 2 FUTBOLCUYA DOPİNG İTHAMI İSTANBUL (A.A) - 28.12.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Doping Kurulu Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sağlık Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Turgay Atasü, oyuncu ve takım ismi vermeden Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka'yı organize doping yapmakla suçladı. Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da Barış Memiş ve Mustafa Sevgi'de Giresunspor maçı sonrası doping tespit edilmesi konusuna dolaylı olarak değinen Atasü, ''Futbolda 2,5 yıl aradan sonra bir anda doping vakalarıyla karşılaştık. İki hafta içinde 5 doping olayı oldu. Bunlardan 2'si organize doping olayı. Bana göre bir takımda iki oyuncuda birden doping çıkarsa, orada organize bir olay vardır. Ben futbolda ilk kez organize doping vakasıyla karşılaşıyorum. Adını söyleyemiyoruz yeni kurallar gereği, cezalar kesinleşinceye kadar konuşulması yasak. Bana kalırsa da caydırıcılık için çıkar çıkmaz duyurmak lazım'' ifadelerini kullandı. -FENERBAHÇE'NİN ABD'Lİ YILDIZI Prof. Dr. Turgay Atasü, bayan basketbolunda dünyanın en önemli ismi olarak gösterilen Fenerbahçeli Diana Taurasi'nin durumuyla ilgili olarak da değerlendirmede bulundu. Taurasi'nin A numunesinde çıkan maddenin, ABD'de pilotlara verildiğini, bu ilacı ayrıca uyku bozukluğu yaşayan kişilerin kullandığını vurgulayan Atasü, şu ifadeleri kullandı: ''Aslında Taurasi'nin B numunesinin 10 gün içinde test edilmesi gerekirken, ocak ayının içine atıldı. Zaten oynayamadığı için de buna hoşgörüyle bakıldı. Taurasi'nin B numunesinde de bir değişiklik olmaz. Ben bugüne kadar böyle bir değişiklik görmedim. Çünkü bu testleri gerçekleştiren laboratuvar, pozitif çıkan sonuçları bir kaç kez tekrarlıyor. Taurasi bu duruma göre normalde 2 sene ceza alır. Dünya basketbolunun zirvesinde biri ama ne yapalım, o da kullanmasın.'' ABD'li oyuncunun avukatının, B numunesinin test edilmesinin ardından gerçeklerin ortaya çıkacağını belirterek, suçsuz olduğunu savunması hakkında ise Atasü, ''Hiçbir suçlu (Ben yaptım) demez. B numunesi çıktığında göreceğiz. Tüm yapanlar inkar eder'' dedi. -''DOPİNG İFŞA EDİLMELİ''- Yeni kurallara göre, doping maddesine rastlanan sporcu veya takımlarla ilgili olarak tüm itirazlar sonuçlanana kadar bilgi verilmediğini, ancak bazen basın yoluyla konunun kamuoyuna yansıdığını dile getiren Turgay Atasü, kendisinin açıklıktan yana olduğunu aktardı. Taurasi'nin durumunun ancak 25 gün sonra duyulduğunu söyleyen Atasü, ''Eğer daha önce duyulsa belki sonrasında çıkan doping olaylarına da örnek olacaktı. Doping ifşa edilmeli. Tabi şimdi futbolda ve basketbolda bir anda olaylar patlayınca, biraz buna meyil eden sporcuların gözü korkmuştur'' şeklinde konuştu. Atasü, kendisinin büyük kulüplerin yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde, özellikle yabancı sporcuların sözleşmelerine, dopinge rastlanılması halinde hemen ilişiğinin kesileceği yönünde madde konulmasını özellikle önerdiğini belirtti.