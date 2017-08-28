Karşıyaka'dan sırt forması çözümü

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Karşıyaka, ilk maçında futbol şube başkanlığına getirilen Şevket Pehlivan\'ın firması HB Pehlivanoğlu İnşaat\'ın da reklamını taşıdı.

Karşıyaka, göğsünde Folkart\'ın, sırtında ise takıma sponsor olduktan sonra yönetim dışından futbol şube başkanlığına getirilen Şevket Pehlivan\'ın firması HB Pehlivanoğlu İnşaat\'ın reklamının yer aldığı forma ile bu maçta sahaya çıktı.

Geçen ay destek amacıyla İzmir\'deki 6 kulüp ile birlikte Karşıyaka\'ya da forma reklamı veren Folkart Yapı, sözleşmeye, 2017-18 sezonunda kulüp formasında başka bir inşaat firmasının reklamı yer alamaz\' maddesini koydurduğu ortaya çıkmıştı. Kaf-Kaf\'ın sözleşmeye aykırı hareket etmesi halinde Folkart\'tan aldığı 250 bin TL ile KDV\'yi tazminatıyla birlikte geri ödemek durumunda kalacağı ifade edilmişti. Başkan Mutlu Altuğ, Folkart\'ın kulüplere iyi niyetle destek verdiğini, forma reklamıyla ilgili bir yaptırım uygulayacaklarını düşünmediklerini anlatırken şöyle dedi:

\"Folkart ile daha önce sözleşme imzaladığımız için, Şevket Pehlivan reklamı göğüs yerine formanın sırtında kullanmayı kabul etti. Kendisiyle yaptığımız anlaşmaya göre basketbol takımının da sırtına forma reklamı verecekti. Ama başka bir firmadan reklam alabilmemiz için bu hakkından da feragat etti. Spor kulüpleri için her türlü mali desteğin büyük önemi var. Folkart\'la imzalanan sözleşmede prosedür gereği \'Başka bir inşaat firmasının reklamı yer alamaz\' maddesi var. Ama iyi niyetle yapılan bu katkı için maddeyi yürürlüğe koyacaklarını düşünmüyorum. Bu konuda anlayış bekliyoruz.\"

DEPLASMANDA GALİBİYET HASRETİ

Karşıyaka, Sakaryaspor beraberliğiyle deplasmandaki galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Dış sahada son olarak geçen sezon 5 Şubat\'ta Teknik Direktör Turgut Uçar yönetiminde zayıf rakibi Kayseri Erciyesspor\'u 6-0 mağlup eden Kaf-Kaf, o tarihten bu yana deplasmanda gülmedi. Yeşil-kırmızılı ekip, Teknik Direktör Atilla Güneş\'le çıktığı 8 deplasman maçını 4 beraberlik, 4 yenilgiyle geçti. Güneş, iç sahada ise geçen sezon takımıyla 5\'te 5 yaptı.

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