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Yaşam

Karşıyaka'da ücretsiz dersane imkanı

Karşıyaka Belediyesi, dershaneye gitme imkanı bulamayan bin 500 başarılı öğrenciye ücretsiz eğitim verecek.

02 Aralık 2008 02:00

Karşıyaka Belediyesi, dershaneye gitme imkanı bulamayan bin 500 başarılı öğrenciye ücretsiz eğitim verecek.

Karşıyaka Belediyesi, okullarında başarılı olmuş, ancak maddi sıkıntılar nedeniyle dershaneye gitme imkanı bulamayan bin 500 öğrenciye hiçbir ücret talep etmeden eğitim vermeye başladı. İlköğretim ve lise düzeyindeki öğrenciler için kurulan Karşıyaka Gençlik Merkezi için Katlı Pazaryeri üzerinde bir kat boşaltılarak yeniden dizayn edildi. Kısa sürede tamamlanan eğitim birimi için eğitmen kadrosu da hazırlanarak 2008-2009 eğitim dönemine yetiştirildi. Kargem'de ayrıca yarıyıl süresi içersinde hızlandırılmış eğitim programı da uygulanacak.

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