Karşıyaka'da stat zirvesi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TEMELİ Göztepe ve Alsancak statlarıyla birlikte 9 Eylül\'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan 15 bin kişilik yeni stadına bir an önce kavuşmak isteyen 2\'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Karşıyaka\'de yönetim, projeyle ilgili imar planı değişikliğine itiraz eden Şehir Plancıları Odası yöneticileriyle bir araya geldi.

Kulüp binasındaki toplantıya Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Orhan Sarıaltun, Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol, Başkan Mutlu Altuğ, Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, kulübün varlık kurulu üyeleri Tayfun Yelkenbiçer, Seracettin Sakıpağa ve Mithat Salepçioğlu ile Ankara temsilcisi Cüneyt Başak katıldı.

Tadil edilen yeni proje üzerinden fikir alışverişinde bulunan taraflar, aksaklıkların gidirilmesi için yapım sürecinde sürekli diyalog kurulması, şehrin dokusuna uyan, acil durumlarda güvenliğin üst seviyede tutulduğu bir stadyumun inşa edilmesi konusunda fikir birliğine vardı.

Olumlu bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Mutlu Altuğ, \"Bizim de haklı bulduğumuz bazı itirazları var. İtirazlarını eski proje üzerinden yapmışlardı. Tadil edilen yeni proje üzerinden görüştük. Çözüm odaklı bir toplantı oldu. İmar planında yapılacak değişiklik sonrası sıkıntı kalmaz\" dedi.

İzmir Şehir Plancıları Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın stat için yaptığı imar planı değişikliğine 18 Ağustos\'ta itiraz etmişti.

BANAHENE İÇİN CAS\'A İTİRAZ

Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, FIFA\'nın eski futbolculardan Emmanuel Banahene\'nin ödenmeyen 56 bin 500 euro alacağı için verdiği 3 puan silme cezası için CAS\'a (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) itiraz ettiklerini söyledi. Altuğ, \"Hukukçularımız kanalıyla Banahene ve avukatıyla temas halindeyiz. Anlaşmaya çalışıyoruz. Ödeme yapıp kendisinden muvafakatname aldıktan sonra cezanın uygulanacağını sanmıyorum\" diye konuştu.

Mutlu Altuğ, futbol takımının formasına HB Pehlivanoğlu İnşaat\'ın da reklamının alınmasıyla anlaşmazlık yaşadıkları Folkart Yapı\'yla cuma günü yeniden görüşeceklerini belirterek, \"Mesut Sancak, İzmir sporuna büyük katkı veren bir iş adamı. Biz de kulüpleri iyi niyetle ayakta tutmaya çalışıyoruz. Sorun yaşanacağını sanmıyorum\" dedi.

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