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Spor

Karşıyaka'da Şevket Pehlivan'dan yönetime tepki

  Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

22 Eylül 2017 17:56

 

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta ödeyemediği borçları nedeniyle FIFA ve Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu\'ndan üst üste aldığı toplam 6 puan silme cezasının şokunu yaşayan Karşıyaka\'da tek yetkili olarak getirildiği görevinden ayrılmak istediği öğrenilen Futbol Şube Başkanı Şevket Pehlivan, yönetime tepki gösterdi. Futbol şubenin sponsoru HB Pehlivanoğlu İnşaat\'ın sahibi olan Pehlivan, Başkan Mutlu Altuğ ve  yönetime yüklenerek, \"Yönetim kulübü iyi yönetemiyor. Başkalarının ağzıyla kulüp idare edilmez\" dedi. \"Kulübe değil takıma verdiğim sözler var, şu an göreve devam ediyorum\" diyen Şevket Pehlivan, \"Sponsorluk şartlarımızın ortalıkta konuşulması, gizlilik ilkesine saygısızlık yapılması midemi bulandırdı\" diye konuştu. 

Folkart Yapı\'yla yaşanan reklam krizi ve eski futbolculardan Banahene\'ye ödenmeyen 230 bin TL alacağı nedeniyle gelen puan silme cezasına da değinen Pehlivan şöyle konuştu: \"Forma reklamı veren başka firmayla görüşmeler yapıldı. Formamdaki ilanımın üzeri kapatıldı. 105 yıllık kulübün marka değerini yerle bir ettiler. Mutlu Altuğ\'un bunları telafi etmesini bekledim ama bunu yapmadı. Ben ne söz verdiysem tuttum ama bana verilen sözler tutulmadı. Banahene\'ye olan borç yüzünden puan silme cezası geldi, sanki benim borcummuş gibi ödemem beklendi. Banahene\'yi ben düşünemem, geçmiş borçları ben değil başkan halledecek. Göreve geldiğimde gelirlerin üzerine koyarak ilerleyeceğimizi söyledim, 3-5 milyon vereceğim diye söz vermedim. Önümüzdeki hafta sonuna kadar düşünüp kararımı vereceğim.\"

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