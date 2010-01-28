Karşıyaka’da lokantalar 23.30’da kapanacak

T24 - İzmir’in Karşıyaka İlçesi Bostanlı semtinde bazı sokakların zemin katları son yıllarda balıkçı restoranları ve kafeteryalara dönüştü.





Bu işletmelerin kaldırımlara, hatta sokağa masa koyması bir süre sonra şikâyetlere yol açtı. 18 Ocak’ta, çoğunluğu kadın bir grup, Karşıyaka Belediye Başkanı CHP’li Cevat Durak’ı makamında ziyaret edip bu durumdan yakındı. Bu görüşmeden iki gün sonra Başkan Durak, Belediye Encümeni’nde alınan kararı Karşıyakalılar’a duyurdu. Buna göre apartman altlarındaki eğlence yerlerinin ve içkili restoranların kapanma saatleri hafta için 23.30, haftasonu 24.00 olarak belirlendi.



Ancak, önceki uygulamada 02.00’ye kadar açık kalabilen eğlence yerlerinin sahipleri karara tepki gösterdi. İşletmeciler, “Bu uygulama Karşıyaka’ya yakışmıyor, gerekirse mahkemeye gideceğiz” dediler. Bostanlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Sungur, “Böyle bir karar ilçedeki sivil toplum kuruluşlarına da sorularak alınmalıydı. Şikâyetler olabilir ama daha önce buralara ruhsat veren de aynı belediye. Eğer sorunu ortak akılla çözemezsek hakkımızı hukuki yollardan arayacağız” diye konuştu.



Başkan Cevat Durak ise kararı savunarak şunları söyledi: “Sınırsız demokrasi yok. Birbirimize saygılı olmak zorundayız. 1000’den fazla şikâyet aldım. Karşıyakalı huzur istiyor. Gece saat 24.00’den sonra hayat duracaksa, duracak.”