T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karşıyaka’da lokantalar 23.30’da kapanacak

Karşıyaka Belediye Başkanı eğlence yerlerinin ve içkili restoranların kapanma saatlerini hafta içi 23.30, haftasonu 24.00 olarak belirledi.

28 Ocak 2010 02:00

T24 - İzmir’in Karşıyaka İlçesi Bostanlı semtinde bazı sokakların zemin katları son yıllarda balıkçı restoranları ve kafeteryalara dönüştü.



Bu işletmelerin kaldırımlara, hatta sokağa masa koyması bir süre sonra şikâyetlere yol açtı. 18 Ocak’ta, çoğunluğu kadın bir grup, Karşıyaka Belediye Başkanı CHP’li Cevat Durak’ı makamında ziyaret edip bu durumdan yakındı. Bu görüşmeden iki gün sonra Başkan Durak, Belediye Encümeni’nde alınan kararı Karşıyakalılar’a duyurdu. Buna göre apartman altlarındaki eğlence yerlerinin ve içkili restoranların kapanma saatleri hafta için 23.30, haftasonu 24.00 olarak belirlendi.


Ancak, önceki uygulamada 02.00’ye kadar açık kalabilen eğlence yerlerinin sahipleri karara tepki gösterdi. İşletmeciler, “Bu uygulama Karşıyaka’ya yakışmıyor, gerekirse mahkemeye gideceğiz” dediler. Bostanlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Sungur, “Böyle bir karar ilçedeki sivil toplum kuruluşlarına da sorularak alınmalıydı. Şikâyetler olabilir ama daha önce buralara ruhsat veren de aynı belediye. Eğer sorunu ortak akılla çözemezsek hakkımızı hukuki yollardan arayacağız” diye konuştu.


Başkan Cevat Durak ise kararı savunarak şunları söyledi: “Sınırsız demokrasi yok. Birbirimize saygılı olmak zorundayız. 1000’den fazla şikâyet aldım. Karşıyakalı huzur istiyor. Gece saat 24.00’den sonra hayat duracaksa, duracak.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24