Karşıyaka'da Can'ın forma giymesi bu hafta da zayıf ihtimal

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta cumartesi günü Niğde Belediyespor\'u ağırlayacak Karşıyaka\'da dizindeki sakatlık nedeniyle sezonun ilk 3 maçında forma giyemeyen Can Erdem\'in oynama ihtimalinin yine zayıf olduğu öğrenildi. Çalışmalara yarın başlayacağı bildirilen tecrübeli forvetin 3 haftalık antrenman eksiğini dikkate alan kurmayların, riske girmemek için bu maçı da pas geçeceği kaydedildi. Teknik Direktör Atilla Güneş\'in, yıldız golcüyü tam anlamıyla hazır olmadan oynatmak istemediği belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda yarın deplasmanda oynayacağı Yeşil Bursa maçı için bu kente giden Kaf-Kaf\'ta ligdeki Niğde sınavına saklanan Mustafa Aşan, Ali Say, Battal, Mahmut, Tyafun, Abdülhamit, Cenk ve Metin gibi aslar kafileye dahil edilmedi. Bu isimler, Antrenör Zafer Uysal yönetiminde çalışmalarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde sürdürecek. Ulusal Kulüp Lisansı için gerekli belgeleri tamamlayamayan ve Futbol Federasyonu\'ndan ek süre talep eden yönetim, yarın verilecek kararı bekliyor.

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