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Spor

Karşıyaka'da Can telaşı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yeni sezona günler kala takımın en önemli gol silahı Can Erdem telaşı yaşanıyor

20 Ağustos 2017 17:34

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka\'da yeni sezona günler kala takımın en önemli gol silahı Can Erdem telaşı yaşanıyor. Cuma günü antrenmanda kramponu çime takılan tecrübeli golcü, dizinden sakatlandı. Dizinde ödem oluşan ve çapraz bağlarını koparmanın eşiğinden dönen Can\'ın salı günü MR\'ı çekilecek. Golcü futbolcunun cumartesi günü Sakaryaspor\'la deplasmanda oynanacak ligin ilk maçına yetişip yetişmeyeceği MR\'ın ardından belli olacak.
Ofansif oyunculardan Okan ve Ali Kemal\'in ayrıldığı transfer yasaklısı Karşıyaka\'da Can, geçen sezon 17 golle takımın skor yükünü sırtlamıştı. Kasığında problem bulunan sol kanat Tayfun ve belinde ağrı olan kaleci Erhan ise oynayabilecek durumda.

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