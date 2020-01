Karşıyaka'da Can Erdem alacakları için ihtar çekti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattında son sıradan kurtulamayan transfer yasaklısı Karşıyaka\'da takımın en etkili gol silahı Can Erdem de alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla yönetime ihtar çekti. Can, 30 günlük yasal süre içerisinde peşinat ve hak ediş alacağı ödenmezse tek taraflı fesih hakkı kazanacak. Geçen sezon kaydettiği 17 golle yeşil-kırmızılılara hayat veren 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon da takımın 13 maçta bulduğu 13 golden 5\'inin altına imzasını attı. Can, Kaf-Kaf\'ın yine en skorer ismi konumunda yer alıyor.

Karşıyaka\'da geçen ay da Mustafa Aşan alacakları nedeniyle Federasyon kanalıyla ihtar çektikten sonra 30 gün içinde ödeme yapılmayınca serbest kalma hakkı kazanmıştı. Yönetimle masaya oturan tecrübeli ön liberoya ödeme protokolü yapılarak takımda tutulmuştu. Mali sıkıntılarından kurtulma hedefiyle 15 Kasım\'daki kongrede camiadan şirketleşme yetkisi alan Karşıyaka\'da yönetime niyet mektubu veren Hollanda\'ya yaşayan Türk girişimci Kazım Atilla\'nın sahibi olduğu Infinite Invest\'le bu hafta başında yapılması planlanan ilk görüşme ertelendi.

Bu hafta kardeşe rakip

KARŞIYAKA ligde bu hafta taraftarların kardeş kulüp olarak gördükleri Ottocool Karagümrük\'e konuk olacak. Düşme hattından bir türlü kurtulamayan 5 puanlı Kaf-Kaf, deplasmanda geçen sezondan bu yana 13 maçtır galibiyete hasret. Son dış saha galibiyetini geçen sezon 5 Şubat\'ta Erciyesspor\'dan alan yeşil-kırmızılı ekip, geçen yıl 7, bu sezon da 6 maçtır gurbette kazanamıyor. Bu sezon çıktığı toplam 13 maçta 2 kez gülen Karşıyaka, bu galibiyetleri de İzmir\'de taraftarının önünde aldı.

FOTOĞRAFLI