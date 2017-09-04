Karşıyaka'da beraberlik primi imece usulü ile ödendi

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- KARŞIYAKA yönetimi ve Futbol Şube Başkanı Şevket Pehlivan, \'İmece usulü\' ile kurban bayramı öncesi vaat edilen Sakaryaspor beraberliğine ilişkin 1500\'er TL primi ve Mustafa Aşan\'ın 85 bin TL tutarındaki peşinat taksiti yatırdı. Paranın bir bölümünü takıma sponsor olduktan sonra yönetim dışından şube başkanlığına getirilen Şevket Pehlivan\'ın ödediği, kalan bölümünü yöneticilerin 10\'ar adet futbol ve voleybol kombine bileti almak suretiyle aralarında topladığı belirtildi.

İkinci Lig Beyaz Grup\'ta yer alan Karşıyaka\'da bazı yöneticilerin futbol şubesinin mali yükünü üstleneceği açıklanan Pehlivan ödemeleri aksatmıştı. Pehlivan\'ın ayrıca futbol şubesinde kendisini temsil etmesi için eski hakemlerden Mutlu Çelik\'i görevlendirmesi ve sponsorluk şartlarının tam olarak açıklanmaması rahatsızlığa neden olmuştu. Ancak, mali açıdan sıkıntılı bir dönemde takıma sponsorluk desteği veren Şevket Pehlivan\'ı kulüpten soğutmak istemeyen yöneticilerin bu rahatsızlıkların karşısında sessiz kalmayı tercih ettikleri öne sürüldü. Karşıyaka\'da Pehlivan\'ın danışman olarak Mutlu Çelik\'i seçmesi ardından benzer tartışma görülmüştü.

