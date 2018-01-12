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Spor

Karşıyaka yol ayrımında

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka'da dün paraları yatırılmayan sağ bek Abdülhamit ve orta saha oyuncusu Mahmut takımdan ayrılmaya hazırlanıyor

12 Ocak 2018 18:43

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka\'da dün paraları yatırılmayan sağ bek Abdülhamit ve orta saha oyuncusu Mahmut takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Yönetim iki futbolcuya 50\'şer bin TL ödeme yinelerken, deneyimli oyuncular yarın sona erecek Antalya kampında alacakları yatırılmazsa takım arkadaşlarıyla vedalaşacak. Mahmut ve Abdülhamit\'in 20 Ocak\'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu beklemeyeceği ve başka takımlarla anlaşmayı planladığı öğrenildi. Serbest kalma hakkı kazanan sol bek Anıl\'a ise yeni protokol önerildi. Öte yandan takımdan ayrılan iki isimden Ali Say\'ın Nazilli Belediyespor\'la anlaşmasının ardından forvet Can Erdem lider Gümüşhanespor\'la el sıkıştı.

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