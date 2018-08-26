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Spor

Karşıyaka TFF Başkanı Demirören'le buluşacak

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Geçen sezon sonunda düştüğü TFF 3'üncü Lig'de 38 yıl sonra ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'le görüşecek

26 Ağustos 2018 16:43

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Geçen sezon sonunda düştüğü TFF 3\'üncü Lig\'de 38 yıl sonra ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören\'le görüşecek. 
Futbol Federasyonu\'nun davetlisi olarak profesyonel liglerdeki kulüp başkanlarıyla birlikte A Milli Takım\'ın 10 Eylül\'de deplasmanda İsveç\'le oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçını izleyecek Büyükkarcı, Başkan Demirören\'e kulübün mali durumunu anlatıp, göreve geldikten sonra çözdükleri FIFA\'da itilaflı olan dosyalar ve icraatlarıyla ilgili bilgi verecek. Büyükkarcı, TFF Başkanı Demirören\'e tesisleşmeyle ilgili projelerini de aktaracak.

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