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Spor

Karşıyaka Teknik Direktörü Okta: "Keşke bana maaş verilmeseydi de Can takımda kalsaydı"

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta takımın en skorer futbolcusu Can Erdem'in alacakları ödenmeyince serbest kalma hakkı elde ettiği Karşıyaka'da teknik direktör Halim Okta, "Keşke bana maaş verilmeseydi de Can takımda kalsaydı" dedi

25 Aralık 2017 19:17

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta takımın en skorer futbolcusu Can Erdem\'in alacakları ödenmeyince serbest kalma hakkı elde ettiği Karşıyaka\'da teknik direktör Halim Okta, \"Keşke bana maaş verilmeseydi de Can takımda kalsaydı\" dedi.
Geçen hafta yönetimden bireysel olarak 25 bin TL maaş ödemesi aldığını söyleyen Okta, \"Ben ve yardımcılarımın geçen hafta aldığı rakam iddia edildiği gibi 140 bin TL değil. Yalnız 25 bin TL aldım. İdari konulara karışamam ama teknik direktör olarak kendi maaşım ve takımın en önemli futbolcularından birinin alacağı konusunda tercih yapma hakkım olsa tercihimi Can\'a para ödenerek kadroda tutulmasından yana kullanırdım\" şeklinde konuştu.

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