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Spor

Karşıyaka Teknik Direktörü Halim Okta: Düşme korkusu yaşamıyoruz

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 9 hafta sonunda 1 puanla 17'nci basamakta yer alan Karşıyaka'nın yeni Teknik Direktörü Halim Okta, camiaya umut verdi

27 Ekim 2017 17:19

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 9 hafta sonunda 1 puanla 17\'nci basamakta yer alan Karşıyaka\'nın yeni Teknik Direktörü Halim Okta, camiaya umut verdi.
Atilla Güneş\'in istifası sonrası göreve gelen Okta, küme düşme korkusu yaşamadıklarını söyledi. \"Takımımdan umutluyum\" diyen Okta, \"Futbolcularım alınan kötü sonuçların ardından moralsiz. İlk önce onların özgüvenlerini yerine getireceğiz, ardından çıkış başlar\" diye konuştu.
Karşıyaka\'yı ve futbolcuları göreve gelmeden önce de takip ettiğini belirten Halim Okta, \"Bu takımın belli bir potansiyeli var. Geçen sezon tüm imkansızlıklara rağmen futbolcularımız kendilerini ispatlamış ve Play-Off\'u son anda kaçırmıştı. Bu sezon da aynı kadro elimizde. Şanssızlıklar yaşanıyor ancak kısa zamanda sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Her geçen hafta gerçek gücümüzü rakiplere göstereceğiz\" dedi. 

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