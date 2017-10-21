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Spor

Karşıyaka Teknik Direktörü Atilla Güneş istifa etti

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Zonguldak Kömürspor'la 0-0 berabere kalan Karşıyaka'da Teknik Direktör Atilla Güneş, müsabakanın ardından istifa etti

21 Ekim 2017 20:47

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde Zonguldak Kömürspor\'la 0-0 berabere kalan Karşıyaka\'da Teknik Direktör Atilla Güneş, müsabakanın ardından istifa etti.
Yeşil-kırmızılı kulüpte geçen sezondan bu yana teknik direktörlük görevini üstlenen teknik adamın yarın istifasıyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi. Karşıyaka, bu sezon Teknik Direktör Güneş yönetiminde 9 maçta 1 galibiyet 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Grupta 7 haftadır kazanamayan, FIFA ve Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu\'nun verdiği cezalar nedeniyle 6 puanı silinen Karşıyaka, 1 puanla 17\'nci sırada yer alıyor.

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