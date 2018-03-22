Karşıyaka Teknik Direktörü Arslan: "Kulübü düşünmeyen şimdi gitsin"

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta üst üste 7 yenilgiyle son 7 haftaya kurtuluş hattının 8 puan gerisinde girerek kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Karşıyaka\'da istifanın eşiğinden dönen teknik direktör Cihat Arslan, Kahramanmaraşspor önündeki etkisiz performansın kendisini utandırdığını söyledi. Pazartesi günü yönetimle görüşüp istifasını sunduktan sonra görevde kalan deneyimli teknik adam, \"Kahramanmaraş maçında rakip 2 farklı öne geçtikten sonra tribünde taraftarımız takımla dalga geçti, yuhaladı ama bunun karşılığında sahada bir reaksiyon gösteremedik\" dedi.

Arslan, futbolcularıyla toplantı yaparak, \"Kulübün ve kendisinin geleceğini düşünmeyen bavulunu toplayıp gitsin. Son düdüğe kadar mücadele edeceğiz\" mesajını verdi.

Alternatif sıkıntısı yaşayan Karşıyaka\'da Mustafa Aşan, Cenk ve Hakan\'ın da cezalı olması ise Şanlıurfaspor deplasmanı öncesi Arslan\'ın elini kolunu bağlıyor. Anıl, Fatih, Özgür gibi gençlere son maçtaki performansları yüzünden kızgın olan Arslan, gençlerden Görkem ve iyileşen Harun\'u 11\'e monte edecek. Altyapı harekatını girişen yönetim, eski takımı Bucaspor\'la anlaşıp gençlerden İlyas Kahraman\'ı da profesyonel yaptı.

MAHMUT KAYIPLARDA

Karşıyaka\'da geçen hafta kadro dışı bırakılan takımın tecrübeli isimlerinden Mehmut Temür, kayıplara karıştı. Yönetimin altyapıyla antrenmanlara çıkması tebligatı üzerine bir sağlık kuruluşundan 9 gün rapor alan Mahmut\'un Almanya\'ya gittiği öğrenildi. Alacakları nedeniyle de Karşıyaka\'ya Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çeken Mahmut\'un bu gelişmeler üzerine tamamen gözden çıkarılması bekleniyor.

TARAFTAR TEPKİSİ 1 NUMARADA

Karşıyaka taraftarlarının yeni statla ilgili yaptığı açıklamada kulüp ve taraftar için kullandığı ifadeler tartışma yaratan İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar\'a tepkisi sürüyor. Akpınar\'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamaya rağmen sosyal medyada protestoyu sürdüren yeşil-kırmızılılar, ilçedeki birçok duvarı Başkan Akpınar\'ı istifaya davet eden yazılarla boyadı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden organize olan Karşıyakalılar, Akpınar\'a tepkilerini dün akşam Türkiye gündeminin ilk sırasına kadar taşıdı. Kulübün eski başkanlarından İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten\'in ise Akpınar\'ın kendisiyle ilgili açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.