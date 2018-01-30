Karşıyaka Teknik Direktörü Arslan: "Gemiyi karaya yanaştırmaya geldim"

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattındaki Karşıyaka\'nın başında çıktığı ilk maç olan Silivrispor deplasmanından galibiyetle ayrılan teknik direktör Cihat Arslan, \"Hiç şart koşmadan 3 aylığına gemiyi karaya yanaştırmaya geldim\" dedi.

Arslan, \"Süper Lig\'den döndü, adaptasyon sorunu olur mu diye düşünenler var ama ben yuvama döndüm. Beni çağırmalarına kayıtsız kalamadım. Önemli bir camia ayakta kalma çabası veriyor. Benim bu duruma gelmemde çok büyük katkısı olan camiaya borcumu ödemek için geldim. Bu borç kısa vadede ödenir mi bilemiyorum. Hangi ligde olsa gelirdim. Futbolcuları çok fazla analiz edemeden Silivri\'ye gittik. Önemli bir maçı, kırılma maçını kazandık. Bu galibiyet psikolojik açıdan da çok önemliydi\" diye konuştu.

Takımın eksik yönlerini analiz edip en kısa zamanda kendilerini geliştirerek emin adımlar atmak istediklerini de kaydeden Arslan, \"Takımda mücadele gücü var ancak Battal, Mahmut, Mustafa ve Tayfun gibi taşıyıcı oyuncuların performansının mutlaka artması gerekiyor. Bu hafta Bandırmaspor karşısında önemli bir sınava çıkacağız. Bizim için her galibiyet, her puan çok önemli\" şeklinde konuştu. Transfer yasağı ve takımdan ayrılanlar nedeniyle alternatifsiz kadroya sahip olduklarını hatırlatan Arslan, \"Yeterli zaman verilmemiş, gelişimi tamamlamayan genç oyuncular var. Tekrar bir yapılanma yapacağım\" dedi. Silivri maçında yaptığı çok konuşulan motivasyon toplantısına da değinen Cihat Arslan, \"Bu motivasyon konuşması değil tarihe bir nottu. Karşıyaka tarihini anlatan bir konuşmaydı\" ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN MENEMEN ÇAĞRISI

KARŞIYAKA taraftarları Menemen Belediyesi\'ne çağrıda bulunarak 2. Lig\'de kalan iç saha maçlarını yenilenen Menemen Tahir Şahin Stadı\'nda oynamayı talep etti. Futbol Federasyonu\'nun talimatları gereği stat değişiklik talepleri artık 2 hafta önceden yapıldığı için Menemen Belediyesi\'nden onay çıksa bile cumartesi günü Bandırmaspor maçı Atatürk Stadı\'nda oynanacak.

PRİMLER İLK GÜNDEN ÖDENDİ

KARŞIYAKA\'nın yeni yönetimi, futbol takımına Silivrispor galibiyetinin 6\'şar bin TL\'ye çıkarılan galibiyet primlerini haftanın ilk iş gününde ödedi. Yeşil-kırmızılılarda aylardır mali sıkıntı çeken futbolcular ve takım çalışanlarının yüzü güldü. Göreve gelmeden futbolculara Mesut Sancak\'ın desteğiyle 107 bin TL dağıtan yönetim, geçen hafta Silivrispor deplasmanı öncesi de takıma 400 bin TL peşinat taksidi yatırmıştı.