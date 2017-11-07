Karşıyaka Stadı'nda yine itiraz şoku

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de temelleri 9 Eylül\'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan Göztepe ve Alsancak Stadı\'nın inşaatında projedeki engeller bir bir aşılıp yapım aşamasına geçilirken Karşıyaka Stadı\'nın imar planı değişikliği için ise yine son dakika itirazı geldi.

Kentte imar planı değişikliği onaylanıp inşaat ruhsatı Konak Belediyesi\'nden alınan 219 milyon TL\'ye mal olacak Göztepe Stadı\'nda çalışmalar sorunsuz tüm hızıyla sürüyor. 54 milyon 880 bin TL\'ye ihale edilen Alsancak Stadı\'nda imar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra Konak Belediyesi\'nden projeye otopark yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle inşaat ruhsat çıkmayınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanalıyla ruhsat almak için başvuru yapıldı. Bu statta da inşaat faaliyeti sürüyor.

Karşıyaka\'ya 62 milyon TL yatırımla yapılacak 15 bin 600 kişilik statta ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın 28 Eylül\'de ikinci kez hazırlayıp 5 Ekim\'de İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nde 1 aylığına askıya çıkardığı nazım ve uygulama imar planı değişikliğine dün askı sürecinin son gününde yine itiraz edildi. Plan değişikliğiyle ilgili müdürlüğe 51 şahıs, birbiriyle aynı dilekçeyle son dakikada itirazda bulundu. Bina yüksekliği, oluşturacağı trafik yoğunluğu gibi noktalar, itirazlara gerekçe olarak sunuldu. Bu aşamada bakanlık, itiraz dilekçelerini değerlendirerek karar verecek. İtirazlar kabul görmezse stat için Karşıyaka Belediyesi\'ne inşaat ruhsatı başvurusunda bulunulacak. İtiraz edenlerin plan değişikliği aynı şekilde yürürlüğe girerse dava açma hakkı bulunuyor. Statta 9 Eylül\'den bu yana hiçbir inşaat çalışması yok.

YILLARDIR BİTMEDİ

Karşıyaka\'ya bir türlü yapılamayan statla ilgili tartışmalar yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. İzmir\'in kuzey aksında önce Örnekköy, ardından Çiğli\'de stat projeleri tartışıldı. Örnekköy\'deki arazi için ülkemizin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı kapsamında 40 bin kişilik proje bile hazırlandı. Bu hayalin gerçekleşmemesi üzerine 2012\'de Karşıyaka İlçe Stadı\'nın yerine 15 bin kişilik stat yapma fikri ortaya çıktı. Göztepe Gürsel Aksel Tesisleri\'ne yapılan stadın ilk projesi bile Karşıyaka İlçe Stadı\'yla ikiz olacağı planıyla doğdu. Stat için 28 Ocak 2014\'te düzenlenen ilk ihale, arazi mülkiyetiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi\'nin açtığı dava sonrası iptal oldu. Bu süreçte eski stat yıkılıp zeminde altyapı çalışması yapıldı.

Arazideki mülkiyet sorunu, Karşıyaka Belediyesi\'nin arsadaki payını bedelsiz devretmesiyle giderilen stat için geçtiğimiz 15 Haziran\'da yeniden ihaleye çıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın temmuz ayında yaptığı imar planı değişikliğine 18 Ağustos\'ta İzmir Şehir Plancıları Odası\'ndan itiraz geldi. Revize edilerek yüksekliği ve stadyuma giriş-çıkış mesafeleri gibi noktaları değiştirilen proje konusunda Karşıyaka Spor Kulübü, Şehir Plancıları Odası, Gençlik Spor Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri Ankara\'da toplantı yaparak mutabık kaldı. 28 Eylül\'de Çevre Bakanlığı\'nın yeniden hazırladığı imar planına askı sürecinin sonunda yine itiraz edildi.

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