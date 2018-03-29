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Spor

Karşıyaka Stadı'nda meraklı bekleyiş

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) İzmir'de Göztepe ve Alsancak Stadı'nın inşaatı tüm hızıyla sürerken yapımı bu statlardan daha önce gündeme gelen ancak yeniden başlayan itiraz davası süreci sonrası durdurulan Karşıyaka Stadı'nda meraklı bekleyiş sürüyor

29 Mart 2018 17:22

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

İzmir\'de Göztepe ve Alsancak Stadı\'nın inşaatı tüm hızıyla sürerken yapımı bu statlardan daha önce gündeme gelen ancak yeniden başlayan itiraz davası süreci sonrası durdurulan Karşıyaka Stadı\'nda meraklı bekleyiş sürüyor.
Yalı\'daki Karşıyaka İlçe Stadı arazisinde Ocak 2014\'te yapılan ilk ihale sonrası ruhsat alınmadan başlayan yıkım, altyapı ve temel çalışmaları, ihalenin mahkeme kararıyla iptaliyle Şubat 2016\'da durduruldu. İhalesi geçen yıl 15 Haziran\'da yenilendikten sonra sembolik temeli 9 Eylül\'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından Göztepe ve Alsancak Stadı\'yla birlikte atılan statta 2 yılı aşkın süredir atıl bekledikten sonra önceki gün yaşanan hareketlilik, taraftarları heyecanlandırdı.
Stat arazisine 4 tırla şantiye malzemesi getirildi. Öncelikli olarak arazide yıkılan İlçe Stadı ve Karşıyaka\'nın kulüp binasından kalan harabe yapıların temizleneceği ve etrafının çitlerle kapatılacağı öğrenildi. Haziran 2015\'teki ihaleyi 62 milyon TL bedelle alan holding, henüz Karşıyaka Belediyesi\'ne ruhsat başvurusu yapmadı. Stat arazisinin yenilenen tapusu ise önümüzdeki günlerde çıkacak. Stadın inşaatının başlaması için dava sürecinin sonucunun bekleneceği açıklanmıştı. Daha önceden de davalık olan stat için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın geçen yıl 2 kez düzenlediği imar planı değişikliğine itiraz eden 7 şahıs, plana dava açıp iptalini talep etmişti.

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