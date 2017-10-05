Karşıyaka Stadı'na 'imar' müjdesi

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- KARŞIYAKA\'da eski İlçe Stadı\'nın yerine yapılacak 15 bin 600 kapasiteli yeni stat için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın yaptığı imar planı değişikliği, yeniden askıya çıktı.

Stadyum ve sosyal tesis alanı için bakanlık tarafından 28 Eylül\'de hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1 ay boyunca İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nde askıda kalacak. Askı sürecinde projeye yeni itiraz gelmezse stadın inşaatı için ruhsat başvurusunda bulunulacak.

Bakanlığın daha önce yaparak temmuz ayında askıya çıkardığı imar planı değişikliğine İzmir Şehir Plancıları Odası, güvenlik ve yapı yüksekliği gibi noktalar nedeniyle 18 Ağustos\'ta itiraz etmişti. Karşıyaka yönetimi, Şehir Plancıları Odası, Gençlik Spor Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, geçen ay revize edilen stat projesi üzerinde Ankara\'da toplantı yaparak odanın istediği değişiklikler konusunda görüş birliğine varmıştı.