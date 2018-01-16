Karşıyaka Stadı yine başa döndü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

İZMİR\'de inşaatı yıllardır yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı için yapılan imar planı değişikliğini Anıtlar Kurulu geçtiğimiz 21 Aralık\'ta verdiği kararla durdurdu, statta süreç yine başa döndü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Karşıyaka Aksoy Mahallesi\'nde korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen parselin bitişiğinde yer alan stadyum ve sosyal tesis alanının nazım ve uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın başvurusunu inceledi. Kurul, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin işlemlerin durdurulması ve çekme mesafelerinin belirlenerek düzenlenmesi gerektiğine karar verdi.

Bu kararın ardından geçtiğimiz 6 ay içinde 2 kez yapılan imar planı değişiklikleri tekrar yenilenecek ve proje yeniden çizilecek. Spor Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ), müteahhit firma, mimar ve kulüp tarafından yeniden ele alınması gereken imar planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden yapılarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü\'nde 1 aylığına tekrar askıya çıkacak. Askı sürecinde hiçbir itiraz gelmezse bu kez de ruhsat almak için girişimler başlayacak. Karşıyaka yönetiminde Ankara temsilcisi olan Cüneyt Başak, geçen hafta stadyum konusunda bürokratik engelleri aştıklarını, inşaatın ay sonunda başlayacağını iddia etmişti.

YILLARDIR YAPILAMADI

KARŞIYAKA\'ya yapılacak stat 10 yıldır gündemden düşmedi. Kentin kuzey yönünde modern bir stat inşaatı için ülkemizin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı dosyasına da giren 40 bin kişilik Örnekköy projesi gündeme geldi. Bu araziden maliyet nedeniyle vaçgeçilirken Çiğli\'de belirlenen yerlere de onay çıkmadı. 2012\'de Karşıyaka yönetiminin fikriyle stadın Aksoy\'daki Karşıyaka İlçe Stadı, kulüp binası ve Yalı Tesisleri\'nin yerine yapılması kararlaştırıldı. Stat için ilk ihale 28 Ocak 2014\'te, 54 milyon TL bedelle yapıldı. 2015 yazında eski stat ve tesisler yıkılıp arazide zemin iyileştirme çalıştırmaları başlarken Ankara 18. İdare Mahkemesi, Ocak 2016\'da İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin açtığı dava üzerine ihaleyi iptal etti.

Danıştay 13. İdare Mahkemesi, 2 Kasım 2016\'da bu iptal kararının yürütmesini durdurdu. Ancak ihale, TOKİ ve yüklenici firma arasındaki maliyet farkı anlaşmazlığı yüzünden Ocak 2017\'de iptal oldu. 15 Haziran 2017\'de 62 milyon bedelle yenilenen ihale sonrası yapılıp askıya çıkan imar planı değişikliğine İzmir Şehir Plancıları Odası, güvenlik ve yapı yüksekliği gibi noktalar nedeniyle itiraz etti. Bu süreçte Başbakan Binali Yıldırım, 9 Eylül\'de Göztepe ve Alsancak Stadı\'yla aynı anda Karşıyaka Stadı\'nın da temelini attı. 15 bin 600 kişilik stat projesi yeniden çizilip Ankara\'da yeniden imar planı değişikliği yapıldı. 5 Ekim\'de 2017\'de askıya çıkan imar planına önce 51 dilekçeyle itiraz geldi, ardından Anıtlar Kurulu, plan değişikliğini durdurdu.

ATIL HALDE BEKLİYOR

KARŞIYAKA Stadı\'nın inşaat çalışmaları duran arazisi, 3 yıldır boş bekliyor. İlçenin orta yerinde atıl halde kalan arazide hiçbir çalışma yok. Yapımı Karşıyaka İlçe Stadı projesi ortaya çıktıktan sonra gündeme gelen Göztepe\'nin Gürsel Aksel Tesisleri\'ne inşa edilen yeni stadında ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tüm ruhsat ve izin süreçleri tamamlanan 220 milyon TL ihale bedelli stat, 2019\'da hizmete açılacak. Karşıyaka Stadı tartışmalarından çok sonra, 2014\'te kapatılıp 2015\'te yıkılan Alsancak Stadı\'nın yeniden inşaatı da devam ediyor. Bu stat da 2018-19 sezonunda kapılarını yeni haliyle açacak. Süreci tekrar uzayan Karşıyaka\'da ise belirsizlik hakim.

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