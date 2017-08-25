Karşıyaka, sezonun ilk maçında Sakaryaspor'a konuk oluyor

İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta Karşıyaka, yeni sezonun ilk maçında yarın Sakaryaspor\'a konuk olacak. Mücadele, Sakarya\'daki Yeni Atatürk Stadı hazır durumda olmadığı için Gebze Alaettin Kurt Stadı\'nda oynanacak. Serdar Akkoçoğlu\'nun yöneteceği maç, saat 17.00\'de başlayacak.

Karşıyaka\'da geçen hafta dizinde ödem meydana gelen ve hafta boyunca antrenmanlara çıkamayan takımın golcüsü Can Erdem\'in forma giyme ihtimali zayıf görünüyor. Kasığında ağrı olan Tayfun\'un ise oynaması bekleniyor.

Sezon öncesi kadrosunu büyük oranda korumayı başaran transfer yasağı bulunan Karşıyaka, Okan, Ali Kemal, Tugay, Behram\'la ise anlaşamayıp yollarını ayırdı. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen teknik direktör Atilla Güneş, \"Yeni sezonda da taraftarımıza 90 dakika pes etmeyen, son ana kadar savaşan, formasını sırılsıklam terleten bir takım izlettireceğiz. İlk maçta bizi desteklemeye gelecek taraftarımızın gücüyle galip gelmek istiyoruz\" dedi.

CENK\'TEN İMZA

Karşıyaka yönetiminin dün Şanlıurfaspor\'dan takıma dönmesi için anlaşma sağladığı stoper Cenk Özbey, Nevşehir kampından ayrılıp İzmir\'e geldi. Karşıyaka\'yla 1 yıllık sözleşme imzalayan Cenk\'in yarın Sakaryaspor deplasmanında kadroda olması bekleniyor.

Cenk, Şanlıurfaspor\'dan sezon öncesi aldığı peşinatın 90 bin TL\'sini iade etmedi. Bu para, Şanlıurfa\'nın yine Karşıyaka\'dan transfer ettiği Okan Şahingöz\'ün kulübe ödenmeyen yetiştiricilik bedeline sayılacak.

Şanlıurfaspor, Karşıyaka\'ya Okan\'dan kaynaklı olan borcunu Cenk\'in yeşil kırmızılı kulüpten alması gereken peşinatını karşılayıp ödemiş olacak. Tecrübeli stoper, Karşıyaka\'yla geçen sezondan kalan alacağı konusunda da anlaştı. Cenk transferini teknik direktör Atilla Güneş\'in çok isteyerek futbolcuyu dönmeye ikna ettiği, başkan Mutlu Altuğ\'un da transfer için çaba sarf ettiği belirtildi.

