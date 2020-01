Karşıyaka One Team engelliler için koştu

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 2015 yılında omurilik felcine farkındalık yaratmak için kurulan ve bu süreçte Wings For Life World Run başta olmak üzere İstanbul Maratonu ve Türkiye çapındaki çeşitli koşulara katılarak sesini duyuran Karşıyaka One Team, bağış toplayarak alınan 15 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine armağan etti.

Geçen 12 Kasım\'da gerçekleşen 39. İstanbul Maratonu\'na 26 gönüllü bağış koşucusuyla katılan takım, Omurilik Felçlileri Derneği adına açılan hesapta 51 bin 244 TL topladı. Bu paralarla 13 akülü tekerlekli sandalye ve 2 de aktif spor sandalyesi alındı. Sandalyeler, dün İzmir Bornova\'da bulunan Originn Co Working\'de Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya\'nın da katıldığı törenle engellilere dağıtıldı. Karşıyaka One Team\'in koşucuları, bağışçıları ve tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engelliler, organizasyonda bir araya geldi. Törenin ardından hep birlikte pasta kesildi. One Team, omurilik felçlisi sporcularla birlikte yarışlara katılıyor.



FOTOĞRAFLI