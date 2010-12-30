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Spor

KARŞIYAKA OLİN EDİRNE'YE ZORLANDI: 74

30 Aralık 2010 23:25

-KARŞIYAKA OLİN EDİRNE'YE ZORLANDI: 74-72 İZMİR (A.A) - 30.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Olin Edirne'yi 74-72 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın başında Olin Edirne, Fikret ve Doliboa ile sayılar üretirken Pınar Karşıyaka ise Birkan ve Ahmet ile etkili oldu. İlk 6 dakikası 11-9 geçilen periyotu ev sahibi ekip 18-16 üstün tamamladı. İkinci periyota hızlı başlayan Olin Edirne, Doliboa'nın sayılarıyla farkı kapattı. 14. dakikayı 27-23 önde tamamlayan Olin Edirne, Smith'in sayılarına engel olamadı. Son iki dakikaya 35-33 önde giren İzmir ekibi, devreyi 38-37 önde bitirdi Üçüncü periyotun başında Holston ve Smtih ile etkili olan Pınar Karşıyaka, karşılaşmanın 23. dakikasını 47-41 önde tamamladı. 27. dakikası 59-49 geçilen karşılaşmanın üçüncü periyotu ev sahibi ekibin 62-56 üstünlüğüyle tamamlandı. Son periyotta da etkili oynayan Pınar Karşıyaka son 5 dakikaya 67-60 önde girdiği karşılaşmadan 74-72 galip ayrıldı. Salon: Karşıyaka Hakemler: Erşan Kartal x, Fatih Arslanoğlu x, Ahmet Tatlıcı x Pınar Karşıyaka: Birkan xxx 14,  Stanojevic xx 10, Holston xxx 19, Smiht xxx 16, Alper xx 7, Eldridge x 1, Uluğ x, Ahmet xx 7, Olin Edirne: Fikret xxx 20, Seibutis xx 16, Samardjiski x 2, Reha x 4, Doliboa xxx 17, Erdal x 3, Ginevicius x 1, Caner x 9, Ahmet x, Ömer x, Davud x 1. periyot: 18-16 Devre: 38-37(Pınar Karşıyaka lehine) 3. periyot: 62-56 5 faulle çıkanlar: Stanojevic 37.17 (Pınar Karşıyaka), Reha 34.91 (Olin Edirne)

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