Karşıyaka kritik maça çıkacak

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi alan düşme hattındaki Karşıyaka, bu hafta alt sıralardaki rakiplerinden Pendikspor karşısında kritik bir maça çıkacak. Grupta FIFA tarafından 3 puanı şimdiden silinen, Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu\'ndan aldığı ceza da Tahkim Kurulu\'nda kesinleşince eksi 1 puana gerileyecek Kaf-Kaf, rakibini yenerek çıkış yakalamaya çalışacak. Yeşil-kırmızılılarda 4 sarı kart cezalısı durumuna düşen Abdülhamit, bu hafta görev yapamayacak. Kasığındaki ağrılar nedeniyle son Hacettepe deplasmanında oynamayan Tayfun\'un da durumu belirsiz.