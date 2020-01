Karşıyaka-Konya Anadolu Selçukspor: 0-0

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Şeref Taştan (xx), Yavuz Bahadır Ordu (xx), Ersin Erbay (xx)

KARŞIYAKA: Erhan (xxxx)- Abdülhamit (xx), Metin (x), Cenk (xx), Anıl (xxx), Mustafa Aşan (xxx), Arif (xx), Ali Say (x) (Dk. 59 Fatih x), Mahmut (x) (Dk. 74 Battal x), Tayfun (x) (Dk. 80 Namık Barış x), Can (xx)

KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit (xxx)- Özkan (xx), Sertan (xx), Emre Can (xx) (Dk. 64 Ayberk x), Mücahit Can (xxx), Onurcan (xxx), İbrahim (x) (Dk. 74 Alpay x), Ali Yaşar (xx), Ahmet (xxx), Alpay (xx), Seddar (x) (Dk. 77 Süleyman x)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Ali Yaşar (Konya Anadolu Selçukspor)

SARI KARTLAR: Abdülhamit, Mustafa Aşan (Karşıyaka), Sertan, Ahmet (Konya Anadolu Selçuk)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Ottocool Karagümrük\'ü 5-3 mağlup eden Karşıyaka, evinde Konya Anadolu Selçukspor\'la 0-0 berabere kalarak düşme hattından kurtulma şansını kaçırdı. Ev sahibi ekip 9 puana ulaşırken, konuk takımın puanı 20\'ye yükseldi.

11\'inci dakikada konuk ekip atağında Özkan\'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Emre Can\'ın vuruşunda kaleci Erhan mutlak bir golü önledi.

19\'uncu dakikada Can\'ın pasıyla soldan Konya ceza sahasına giren Tayfun\'un yerden vuruşunda top yandan auta gitti.

27\'nci dakikada soldan Tayfun\'un kullandığı kornerde kalecinin elinden seken topa arka direkte Abdülkadir kafayı vurdu, kaleci Mücahit topa sahip oldu.

45\'inci dakikada Can\'ın kafayla indirdiği topa sağ çaprazdan Ali Say vurdu, kaleci topu bloke etti.

47\'nci dakikada ceza sahası dışından Karşıyakalı Tayfun\'un vuruşunda savunmaya da çarpan top yan direkten döndü, Metin bomboş pozisyonda meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

56\'ncı dakikada Karşıyaka ceza sahasında Metin, Emre Can\'ı indirdi. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Emre Can\'ın kullandığı penaltıyı kaleci Erhan müthiş bir refleksle uzanarak köşeden çıkardı.

58\'inci dakikada Karşıyaka kontratağında sol çaprazdan Can\'ın yerden şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

67\'nci dakikada Mahmut\'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Can sert vurdu, kaleci Mücahit topu tokatladı. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

88\'inci dakikada Karşıyakalı Abdülhamit\'in kullandığı frikikte topu elle kesen Ali Yaşar ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Müsabaka golsüz sona erdi.

