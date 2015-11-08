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Spor

Karşıyaka Göztepe derbisi öncesinde İzmir karıştı

1-0'lık Karşıyaka galibiyetiyle sona eren maç nedeniyle İzmir Atatürk Stadı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı

08 Kasım 2015 18:33

PTT 1. Lig'deki Karşıyaka-Göztepe maçına gelen ve İzmir Atatürk Stadı yakınında karşılaşan taraftar grupları birbirlerine yabancı madde attı. Polisin tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulunduğu gruplar dağıldı.

Müsabakadan önce iki İzmir kulübünün başkanlarının, birbirlerine dostluk mesajı vererek maçı iki kulüp taraftarının yarı yarıya izlemesi kararı alması sonrası dikkatlerPTT 1. Lig'de bugün oynanacak derbiye çevrildi.

1-0'lık Karşıyaka galibiyetiyle sona eren maç nedeniyle İzmir Atatürk Stadı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Karşıyaka ve Göztepe taraftar gruplarının bazıları Mersinli Fatih Caddesi üzerinde karşılaşınca, aleyhlerine tezahüratla başlayan gerginlik daha sonra birbirlerine yabancı madde atmayla devam etti. Bölgede hazır bekletilen çevik kuvvet ekipleri ve TOMA'lar da her iki gruba biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Bunun üzerine gruplar dağılırken, gazdan etkilenen bazı taraftarlara da ambulanslarda müdahale edildi.

 

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