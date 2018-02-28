Karşıyaka, filede havlu attı

İZMİR, (DHA)

Kadınlar Voleybol 1\'inci Ligi A Grubu\'nda dün deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor\'a 3-1 mağlup olan Karşıyaka, son hafta maçları öncesi Play-Off\'a kalma şansını kaybetti.

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla mücadele eden yeşil-kırmızılılar bu kez ilk 4 takım arasına giremedi. Karşıyaka, son sınavında cumartesi günü evinde Salihli Belediyespor\'la karşılaşacak. Play-Off\'a adını yazdıran Manisa BŞB ise Yeşilyurt deplasmanına çıkacak.