Karşıyaka Belediyesi'nden Karşıyaka'ya kamp desteği

İZMİR, (DHA)- DEVRE arası hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde sürdüren 2\'nci Lig Beyaz Grup ekibi Karşıyaka\'ya, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar\'dan büyük destek geldi. Karşıyaka Belediyesi\'nin, yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden Antalya\'da kamp yapamaması gündeme gelen yeşil-kırmızılıların masraflarını karşılayacağı öğrenildi.

Karşıyaka Kulübü\'nden yapılan açıklamada, \"Futbol A takımımızın devre arası kampı Antalya\'da yapılacaktır. Karşıyaka Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar, 2 Ocak\'ta başlayıp 13 Ocak\'ta sona erecek olan kampımızın konaklama masraflarını karşılama sözü vermiştir. Kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz\" ifadeleri kullanıldı.