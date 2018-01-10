Karşıyaka Belediyesi'nden bakanlığa, eski mahkumlar için 'KHK' itirazı

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, yayımlanan son Kanun Hükmünde Kararname\'de (KHK) yer alan \'kasten işlenen suçtan 1 yıldan fazla hüküm giymiş çalışanlarla yolların ayrılması\' maddesine karşı çıkarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'na itirazda bulundu. Başkan Akpınar, \"Özel sektörde iş bulamayan hükümlü kardeşlerimizi, devlet eliyle topluma kazandırıyoruz. Son KHK ile bu durum, ortadan kalkıyor. Hükümlüleri, yeniden sokağa bırakmamak için ilgili madde kararnameden çıkarılmalı\" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Akpınar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'nca hazırlanan ve belediyelerdeki taşeron sistemin ortadan kaldırılması hedeflenen 696 sayılı KHK\'nın \'kasten işlenen suçtan 1 yıldan fazla hüküm giymiş çalışanlarla yolların ayrılması\' maddesine tepki gösterdi. Belediyenin farklı birimlerinde, çok sayıda eski mahkuma istihdam sağladıklarını söyleyen Akpınar, yeni sistemde bu kişilerle yolların ayrılacak olmasını eleştirerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'na itiraz dilekçesi gönderdi. Hazırlanan dilekçede, maddenin eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

\"Geçmişte bir suça karışan ancak cezasını bitirdikten sonra devlet eliyle topluma kazandırılmaya çalışılan onlarca eski hükümlü, belediyemiz bünyesinde \'taşeron\' statüsünde görev yapmaktadır. 696 Sayılı KHK, yeni süreçte bu arkadaşlarımız ile sözleşme imzalanmasının önüne geçmektedir. Bu durum, tüm taşeron işçiler açısından değerlendirildiğinde, Anayasa ile teminat altına alınan \'eşitlik\' ilkesine aykırıdır. Yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesini teminen bakanlığımıza başvurma zorunluluğu doğmuştur. Konunun ivedilikle incelenmesi ve ilgili maddenin yeniden değerlendirilmesi önem arz etmektedir.\"

\'YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ\'

Belediye şantiyesinde taşeron işçilerle bir araya gelen Başkan Mutlu Akpınar, \"Eski mahkumların topluma kazandırılması, hükümetin de önemle üzerinde durduğu bir konu; ancak son KHK ile bu durum ortadan kalkıyor. Geçmişte kasıtlı olarak suç işleyen ve 1 yıldan fazla hüküm giyen arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmak zorundayız. Bu, hem eşitlik ilkesine hem de toplum vicdanına aykırı bir durum. Bu çalışanları kapının önüne koymak, ekmeklerini kesmek, onlara yeniden ‘Git, suç işle’ demekle eş değer. Buna izin verilmemesi lazım. Bakanlığın, bu itirazımızı dikkate alacağına ve yanlıştan döneceğine eminim\" diye konuştu.

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