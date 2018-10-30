Karşıyaka Avrupa'da İstanbul deplasmanında

İZMİR, (DHA)

FIBA Europe Cup C Grubu\'nda oynadığı ilk 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, yarın henüz galibiyeti bulunmayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'a konuk olacak. Cebeci Spor Kompleksi\'ndeki karşılaşma saat 18.00\'de başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip rakibini bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yine deplasmanda 89-84 yenmeyi başarmıştı. İstanbul BŞB deplasmanının ardından İzmir\'e dönmeyecek olan yeşil-kırmızılı ekip, üst üste 2 galibiyet aldığı ligde cumartesi günü Galatasaray\'a konuk olacak.