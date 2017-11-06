Karşıyaka, "KSK'ye can suyu" kampanyası için çalışmalara başladı

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TARAFTARIN sosyal medya aracılığıyla yürüttüğü eşi görülmemiş destek organizasyonuyla futbol takımının 12 puanının daha silinmesinin önüne geçtiği Karşıyaka, yeni kampanya için kolları sıvadı.

Kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı durumla ilgili hafta sonunda AK Parti Milletvekili Kerem Ali Sürekli ile bir araya gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar öncülüğünde, \"KSK\'ye can suyu\" kampanyasının startı verildi. Kampanyayı, belediye, Karşıyaka Varlık Kurulu, Karşıyaka Sanayici ve İşadamları Derneği ile 1912 Karşıyaka Derneği birlikte yürütecek. Kampanya kapsamında destekler, varlık kurulunun açacağı hesapta toplanıp ardından kulübe aktarılacak. Organizasyon kapsamında yarın ilçedeki bir fast food restoranı, perşembe günü de belediyenin sahip olduğu balık restoranı günlük hasılatını kulübe verecek.

Proje için Karşıyaka Varlık Kurulu Üyeleri Tayfun Yelkenbiçer, Seracettin Sakıpağa, Mithat Salepçioğlu, Sanayici Sebahattin Sakıpağa, KASİAD Başkanı Süleyman Özsakallı ve 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Ekber Göçer, Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar\'ı ziyaret etti. Toplantıda, Karşıyaka\'ya destek vermek isteyen tüm esnafın, kişi ve kurumların kampanyaya katılması çağrısında bulunuldu. Eleştiri değil destek zamanı olduğunu belirten Hüseyin Mutlu Akpınar, \"105 yıllık çınarımız son dönemde sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Karşıyakalılar olarak kulübümüzün zor zamanında bir araya gelip destek olmaya çalışıyoruz. Karşıyaka taraftar gruplarının kendi aralarında oluşturmuş olduğu kampanya çok takdir edilecek bir başlangıç. Mali disiplinin sağlanamadığı hiçbir kurum başarıya ulaşamaz. Artık herkes elini taşın altına koymalı. Karşıyaka\'daki esnaflar, gelirlerinin bir bölümünü kulübe vermeli\" dedi.

HAFTAYI KARLI KAPATTI

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta zirve ortağı Şanlıurfaspor\'u yenerek 8 maç sonra galibiyetle tanışan düşme hattındaki Karşıyaka, alt gruptaki rakipleri Nazilli Belediyespor, Kahramanmaraşspor ve Fethiyespor\'un haftayı mağlubiyetle kapatmasıyla çifte sevinç yaşadı. Grupta 5 puana ulaşan yeşil-kırmızılılar, kurtuluş hattındaki Kahramanmaraş\'la arasındaki puan farkını 2\'ye indirdi. Nazilli 6, Fethiyespor ise 10 puanda kaldı. Ligde gol yollarında sıkıntı yaşayan Karşıyaka, teknik direktör Halim Okta yönetimindeki 2 maçta rakip filelere gol yağdırdı. İlk 9 haftada yalnız 6 gol atabilen yeşil-kırmızılı ekip, son iki haftada aynı sayıda gole ulaştı. Karşıyaka, Okta yönetiminde Kahramanmaraş\'la 3-3 berabere kalırken Şanlıurfa\'yı da 3-2\'yle geçti.

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