-KARŞIYAKA: 0 - KASIMPAŞA: 0 (İLK YARI) İZMİR (A.A) - 15.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (D) Grubu'nda oynanan Karşıyaka-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. 21. dakikada topla birlikte sağ çaprazdan ceza alanına giren Yekta'nın sert şutunda top, Necati'den döndü. Yekta, kaleciden gelen topu ikinci vuruşunda yandan auta gönderdi. 23. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Yekta'nın ceza alanına gönderdiği topu, kaleci Necati yumrukladı. Savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 30. dakikada sağ kanattan Erhan'ın kullandığı köşe vuruşunda top doğrudan kaleye yöneldi. Kaleci Tolga'nın uzaklaştırmak istediği top, kale alanı içindeki Osman'a çarpıp Tolga'da kaldı. 42. dakikada Fırat'ın sol kanattan ceza alanına yaptığı ortaya iyi yükselen Osman'ın topa kafayla yaptığı vuruşu kaleci Tolga kurtardı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: İlker Meral, Gökhan Memişoğlu, Cumhur Altay Karşıyaka: Necati, Feridun, Gurur, Aykut, Fırat, Erçağ, Olgay, Baykal, Erdi, Erhan, Osman Kasımpaşa: Tolga, Özgür, Luiz Henrique, Barış, Sancak, Yekta, Tjikuzu, Sarmov, Dimitrov, Bebbe, Azar Sarı Kart: Dk. 44 Baykal