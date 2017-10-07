Karşıyaka - Pendikspor maçından notlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta aldığı puan silme cezaları ve son 4 maçtaki kötü gidişat nedeniyle sezonun ilk iç saha maçından sonra tribünde taraftar erozyonuna uğrayan Karşıyaka, yine beklediğini bulamadı. Silivrispor\'la oynanan ve ilk iç saha maçını 4499\'u biletli 6 bin civarında taraftarın izlediği Kaf-Kaf\'ta Pendikspor karşısında tribünde az ama ateşli taraftar vardı. Yeşil-kırmızılılar, takımlarına 90 dakika boyunca itici güç olmaya çalıştı.

Karşıyaka Teknik Direktörü Atilla Güneş, ilk 11\'de 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Güneş, Hacettepe\'yle deplasmanda 1-1 berabere kalan takımın 11\'inden Mustafa Değirmenci ve cezalı Abdülhamit\'in yerine Mahmut ile Onur\'u oynattı.

Pendikspor\'da Zeki Korkmaz ve Yaser Hacımustafaoğlu, eski takımlarına karşı mücadele etti. Kariyerinde 1.5 sezon forma giydiği Kaf-Kaf\'ta TFF 1\'inci Lig\'den 2\'inci Lig\'e düşmenin acısını yaşayan Zeki, eski takımı önünde ilk 11\'de forma giyerken Yaser ise yedekti. Pendikspor Teknik Direktörü Serhat Güller de futbolcu olarak forma giydiği Karşıyaka\'ya karşı rakibin yedek kulübesinde yer aldı.

Yeşil-kırmızılılarda geçen hafta Hacettepe deplasmanında 1 puanı getiren golü atan Ali Say, Pendikspor\'u da boş geçmedi. Ali, ilk yarıda takımını öne geçiren golü kaydetti.