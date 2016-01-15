'Karşıtları birlik olursa IŞİD'in şansı kalmaz'

Cakarta'da faillerinin IŞİD sempatizanı olduğu açıklanan ve beşi saldırgan yedi kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına ilişkin Berlin’de çıkan Die Welt gazetesinin yorumu şöyle:

“Neden Endonezya? Çünkü ülke 250 milyon civarında nüfusuyla dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi ve aynı zamanda bir demokrasi. Yoğun ateş altında olan ve neredeyse her yerde gerileyen IŞİD, kendine daha ‘yumuşak’ hedefler arıyor. Henüz IŞİD bağlantısının kesinleşmediği İstanbul, şimdi de Cakarta. Bu, kendini savunabilan Batılı demokrasilere kafa tutmayan ama yine de olabildiğince fazla panik yaratmak isteyen IŞİD sempatizanlarının imzasını taşıyan bir terör ihracatı. Endonezya IŞİD teröristleri ve aynı zihniyetteki katiller için birçok açıdan iyi bir hedef. Güneydoğu Asya’da bir IŞİD şubesi oluşması büyük bir propaganda başarısı olacaktır. Ama cihatçılar yanılmasın, Endonezya da kendini savunmaya hazır.”

Lüneburg’da çıkan Landeszeitung da konuyu yorum sütununa taşımış:

“Teröristlerin yanıtı gecikmedi. Endonezya’nın IŞİD militanlarına yönelik ideolojik savaş açmasının üzerinden daha yeni bir hafta geçti. Bu savaş ilanı, IŞİD liderleri için Amerikalıların ve Rusların hava saldırılarından daha az ürkütücü bir faktör değil. Zira dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya, Körfez bölgesinde olduğu gibi Kur’an’a dogmatik ve gerici bir gözle bakmaya yanaşmıyor. ‘Yalnız kurt’ saldırılarını devlet baskısıyla engellemek mümkün değil. Bunun için Endonezya’nın Ortaçağ’dan kalma İslam anlayışına ve IŞİD’in dinler arası çatışma çıkarma çabalarına karşı açtığı ideolojik savaştan galip çıkması gerek.”

Hannoversche Allgemeine Zeitung ise genel olarak terör olgusunu ele alıyor yorum sütununda:

“Ne yazık ki teröre alışmak da söz konusu. Tunus kumsallarında katiller, Kızıldeniz kıyısındaki otelde bıçaklama olayları, Rus turistlerin uçağına konan bomba gibi başlıklar, radikal İslamcıların saldırıları maalesef haber bültenlerinin ayrılmaz parçası haline geldi. Eğer üzüntü eşiğimizi biraz yükseltmezsek hepimiz çıldırırız. Bu yolla bütün bu olumsuz haberlerin bizi çok derinden yaralamasına engel olabiliriz. Tüm kamuoyu araştırmaları Almanların İslamcı terör tehdidine çok gerçekçi gözle baktığını gösteriyor. Bu yaklaşım devam ettiği sürece, belli bir soğukkanlılık yerinde olacaktır.”

Mannheimer Morgen gazetesi de IŞİD'i konu ediyor yorumunda:

“Terör ile savaşın neden gereken kararlılıkla sürdürülmediğini anlamak mümkün değil. Cihatçıların ilerleyişini durdurmak yetmez, IŞİD’i tüm imkanlar seferber edilerek yenmek ve yok etmek gerek. Burada artık tabulara yer yok, kara birlikleri olmadan bu sorun çözülecek gibi görünmüyor. Suriye'de barış ancak terör örgütü ortadan kaldırıldığında mümkün olacak. Tüm aktörler IŞİD'i hedef alırsa bu gerçekleşebilir. Büyük bir koalisyon için zaman gayet uygun. IŞİD kriz bölgesindeki çoğu aktörü tehdit ediyor. Rakiplerinin birlik içinde olmaması bugüne kadar IŞİD'in işine yaradı. Karşıtları birlikte hareket etmeye karar verirse, terör örgütünün hiçbir şansı olmayacaktır.”